Армия РФ придумала новый способ борьбы с дронами на Харьковщине — ВСУ
Оккупанты из РФ в районе Глубокого стреляют по БПЛА из охотничьих ружей, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«В районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск враг производит пополнение текущего некомплекта штурмовых групп, разведывает маршруты выдвижения. Отмечено воплощение логистического обеспечения подразделений противника с помощью БпЛА. Вблизи Глубокого для противодействия БПЛА Сил обороны Украины оккупанты начали массово использовать охотничьи ружья. Кроме того, отмечено применение оккупантами аэрозольных гранат К-51», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».
За сутки на Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений, с начала новых суток — еще два, оба — в районе Волчанска. Одно из них по состоянию на 09:30 30 июля еще продолжалось.
Читайте также: ISW: ВС РФ, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод полностью
Потери врага убитыми и ранеными, по данным защитников Украины, составили 123 человека, один оккупант сдался в плен.
«Потери вооружения и военной техники противника – 47 единиц. Из них: 10 артиллерийских систем, 16 единиц автомобильной техники, пять единиц спецтехники, 16 беспилотных летательных аппаратов», — перечислили в сводке ОТГВ «Харьков».
Также ВСУ уничтожили 57 укрытий россиян, стартовую площадку их БПЛА, пункт хранения боекомплекта и пункт материально-технического обеспечения.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, война, дрони, дроны, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ придумала новый способ борьбы с дронами на Харьковщине — ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ в районе Глубокого стреляют по БПЛА из охотничьих ружей, сообщили в ОТГВ «Харьков»".