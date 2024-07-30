Армия РФ придумала новый способ борьбы с дронами на Харьковщине — ВСУ

Оккупанты из РФ в районе Глубокого стреляют по БПЛА из охотничьих ружей, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск враг производит пополнение текущего некомплекта штурмовых групп, разведывает маршруты выдвижения. Отмечено воплощение логистического обеспечения подразделений противника с помощью БпЛА. Вблизи Глубокого для противодействия БПЛА Сил обороны Украины оккупанты начали массово использовать охотничьи ружья. Кроме того, отмечено применение оккупантами аэрозольных гранат К-51», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

За сутки на Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений, с начала новых суток — еще два, оба — в районе Волчанска. Одно из них по состоянию на 09:30 30 июля еще продолжалось.

Потери врага убитыми и ранеными, по данным защитников Украины, составили 123 человека, один оккупант сдался в плен.

«Потери вооружения и военной техники противника – 47 единиц. Из них: 10 артиллерийских систем, 16 единиц автомобильной техники, пять единиц спецтехники, 16 беспилотных летательных аппаратов», — перечислили в сводке ОТГВ «Харьков».

Также ВСУ уничтожили 57 укрытий россиян, стартовую площадку их БПЛА, пункт хранения боекомплекта и пункт материально-технического обеспечения.