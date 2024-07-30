На перекрестке в центре Харькова в среду на полдня ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная — переулок Подольский — улица Вернадского будет ограничено с 8:00 до 15:00 31 июля.

В это время там будут проводить работы сотрудники СКП «Харьковзеленстрой», сообщает пресс-служба горсовета.

Движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

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