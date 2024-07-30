На перекрестке в центре Харькова в среду на полдня ограничат движение
Движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная — переулок Подольский — улица Вернадского будет ограничено с 8:00 до 15:00 31 июля.
В это время там будут проводить работы сотрудники СКП «Харьковзеленстрой», сообщает пресс-служба горсовета.
Движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 17:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная — переулок Подольский — улица Вернадского будет ограничено с 8:00 до 15:00 31 июля.".