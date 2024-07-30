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На перекрестке в центре Харькова в среду на полдня ограничат движение

Общество 17:11   30.07.2024
Елена Нагорная
На перекрестке в центре Харькова в среду на полдня ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная — переулок Подольский — улица Вернадского будет ограничено с 8:00 до 15:00 31 июля.

В это время там будут проводить работы сотрудники СКП «Харьковзеленстрой», сообщает пресс-служба горсовета.

Движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 17:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная — переулок Подольский — улица Вернадского будет ограничено с 8:00 до 15:00 31 июля.".