На перехресті в центрі Харкова в середу на пів дня обмежать рух

Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського буде обмежений з 8:00 до 15:00 31 липня.

У цей час там проводитимуть роботи співробітники СКП «Харківзеленбуд», повідомляє пресслужба міськради.

Рух транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

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