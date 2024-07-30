На перехресті в центрі Харкова в середу на пів дня обмежать рух
Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського буде обмежений з 8:00 до 15:00 31 липня.
У цей час там проводитимуть роботи співробітники СКП «Харківзеленбуд», повідомляє пресслужба міськради.
Рух транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі.
Читайте також: До кінця вересня закривають для транспорту вулицю у центрі Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рух, Харків, Харьковский горсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На перехресті в центрі Харкова в середу на пів дня обмежать рух»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 17:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського буде обмежений з 8:00 до 15:00 31 липня.".