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На перехресті в центрі Харкова в середу на пів дня обмежать рух

Суспільство 17:11   30.07.2024
Олена Нагорна
На перехресті в центрі Харкова в середу на пів дня обмежать рух

Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського буде обмежений з 8:00 до 15:00 31 липня.

У цей час там проводитимуть роботи співробітники СКП «Харківзеленбуд», повідомляє пресслужба міськради.

Рух транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

Читайте також: До кінця вересня закривають для транспорту вулицю у центрі Харкова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 17:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського буде обмежений з 8:00 до 15:00 31 липня.".