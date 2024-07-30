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В Харькове будут компенсировать 70% расходов на закупку генераторов для ОСМД

Общество 11:53   30.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове будут компенсировать 70% расходов на закупку генераторов для ОСМД Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал, что из городского бюджета будут возмещаться расходы на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов.

«Город предоставит компенсацию 70% расходов (но не более 100 тысяч гривен от стоимости приобретенного оборудования) на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов», — сообщил мэр.

Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета во время сессии 30 июля.

«Ведь в нынешних условиях важно дать возможность всем многоквартирным домам подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив себя резервными источниками питания на случай длительных отключений электроснабжения», — отметил Терехов.

Такое решение распространяется и на предпринимателей, которые по договору с совладельцами обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий, дополнили в Харьковском горсовете.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать соответствующее заявление в Центр предоставления административных услуг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал, что из городского бюджета будут возмещаться расходы на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов.".