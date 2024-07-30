В Харькове будут компенсировать 70% расходов на закупку генераторов для ОСМД

Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал, что из городского бюджета будут возмещаться расходы на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов.

«Город предоставит компенсацию 70% расходов (но не более 100 тысяч гривен от стоимости приобретенного оборудования) на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов», — сообщил мэр.

Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета во время сессии 30 июля.

«Ведь в нынешних условиях важно дать возможность всем многоквартирным домам подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив себя резервными источниками питания на случай длительных отключений электроснабжения», — отметил Терехов.

Такое решение распространяется и на предпринимателей, которые по договору с совладельцами обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий, дополнили в Харьковском горсовете.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать соответствующее заявление в Центр предоставления административных услуг.