В Харькове будут компенсировать 70% расходов на закупку генераторов для ОСМД
Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал, что из городского бюджета будут возмещаться расходы на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов.
«Город предоставит компенсацию 70% расходов (но не более 100 тысяч гривен от стоимости приобретенного оборудования) на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов», — сообщил мэр.
Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета во время сессии 30 июля.
«Ведь в нынешних условиях важно дать возможность всем многоквартирным домам подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив себя резервными источниками питания на случай длительных отключений электроснабжения», — отметил Терехов.
Такое решение распространяется и на предпринимателей, которые по договору с совладельцами обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий, дополнили в Харьковском горсовете.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать соответствующее заявление в Центр предоставления административных услуг.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал, что из городского бюджета будут возмещаться расходы на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов.".