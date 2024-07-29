Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
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Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 28-й сессии.
Она состоится во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10.00. Сейчас в опубликованной повестке дня – 4 вопроса и «разное».
Два вопроса будут касаться инвестиционного проекта «Восстановление энергообеспечения в зимний период и снабжение энергетическими ресурсами». Кроме этого, депутаты планируют внести изменения в Программу поддержки жилищно-строительных кооперативов, еще один вопрос будет касаться коммунальной собственности горсовета.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 28-й сессии.".