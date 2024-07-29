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Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Суспільство 12:10   29.07.2024
Вікторія Яковенко
Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 28-ї сесії.

Вона відбудеться у вівторок, 30 липня, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00. На цей час в опублікованому порядку денному – 4 питання та «різне».

Два питання стосуватимуться інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Крім цього, депутати планують внести зміни до Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, ще одне питання стосуватиметься комунальної власності міськради.

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скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 28-ї сесії.".