Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 28-ї сесії.

Вона відбудеться у вівторок, 30 липня, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00. На цей час в опублікованому порядку денному – 4 питання та «різне».

Два питання стосуватимуться інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Крім цього, депутати планують внести зміни до Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, ще одне питання стосуватиметься комунальної власності міськради.