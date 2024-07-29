Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
Фото: скриншот
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 28-ї сесії.
Вона відбудеться у вівторок, 30 липня, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00. На цей час в опублікованому порядку денному – 4 питання та «різне».
Два питання стосуватимуться інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Крім цього, депутати планують внести зміни до Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, ще одне питання стосуватиметься комунальної власності міськради.
Читайте також: Урбан-парк на Салтівці руйнується: харків’янин звернувся до мерії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутаты, міськрада, повестка, сесія, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 28-ї сесії.".