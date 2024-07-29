Урбан-парк на Салтівці руйнується: харків’янин звернувся до мерії
Мешканець Харкова Степан Шкурба зареєстрував петицію на сайті Харківської міськради, щоб привернути увагу до стану урбан-парку на Салтівці.
Харків’янин пише, що урбан-парк на вулиці Нескорених (колишній Героїв Праці) поступово руйнується.
“Хочу звернути увагу влади на те, що молодіжний парк на Салтівці знищується день за днем. Усі футбольні поля, панна, паркур-зона, дитяча зона, баскетбольний корт, деякі лавки дуже понівечені. Я хочу звернути увагу на це, бо парк дуже класний і в ньому багато дітей та молоді. Але через те, що там дуже все погано с тією ж дитячою зоною, дітям немає де грати й розважатися”, – написав автор петиції.
Нагадаємо, урбан-парк на Салтівці відкрили влітку 2021 року. Влітку 2022 року по території парку припав “приліт” снарядів російського РСЗВ “Град”. Тоді постраждали п’ятеро людей.
Щоб петицію про урбан-парк розглянуло керівництво міста, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. На цей час залишилося 80 днів для збору.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 09:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Харкова Степан Шкурба зареєстрував петицію на сайті Харківської міськради, щоб привернути увагу до стану урбан-парку на Салтівці".