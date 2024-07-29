Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию

Общество 09:59   29.07.2024
Оксана Горун
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию Фото: Харьковский горсовет

Житель Харькова Степан Шкурба зарегистрировал петицию на сайте Харьковского горсовета, чтобы привлечь внимание к состоянию урбан-парка на Салтовке.

Харьковчанин пишет, что урбан-парк на улице Непокоренных (бывшей Героев Труда) постепенно разрушается.

«Хочу обратить внимание власти на то, что молодежный парк на Салтовке уничтожается день за днем. Все футбольные поля, панна, паркур-зона, детская зона, баскетбольный корт, некоторые скамейки уж очень изуродованы. Я хочу обратить внимание на это, потому что парк очень классный и в нем много детей и молодежи. Но из-за того, что там очень все плохо с той же детской зоной, детям негде играть и развлекаться. Вместе мы сможем восстановить такой классный парк на Салтовке!» — написал автор петиции.

Напомним, урбан-парк на Салтовке открыли летом 2021 года. Летом 2022 года по территории парка пришелся «прилет» снарядов российского РСЗО «Град». Тогда пострадали пять человек.

Чтобы петицию об урбан-парке рассмотрело руководство города, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На данный момент осталось 80 дней для сбора.

Читайте также: Несмотря на звуки обстрелов: белые тигры родились в экопарке под Харьковом

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью
Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью
29.07.2024, 08:08
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
28.07.2024, 13:30
Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график
Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график
29.07.2024, 08:41
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, последствия обстрелов
29.07.2024, 10:16
Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек (фото)
Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек (фото)
29.07.2024, 07:32
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
29.07.2024, 10:09

Новости по теме:

10:09
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
09:59
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
08:41
Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график
08:08
Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью
07:32
Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек (фото)

Вы читали новость: «Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 09:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харькова Степан Шкурба зарегистрировал петицию на сайте Харьковского горсовета, чтобы привлечь внимание к состоянию урбан-парка на Салтовке".