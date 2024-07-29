Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию

Житель Харькова Степан Шкурба зарегистрировал петицию на сайте Харьковского горсовета, чтобы привлечь внимание к состоянию урбан-парка на Салтовке.

Харьковчанин пишет, что урбан-парк на улице Непокоренных (бывшей Героев Труда) постепенно разрушается.

«Хочу обратить внимание власти на то, что молодежный парк на Салтовке уничтожается день за днем. Все футбольные поля, панна, паркур-зона, детская зона, баскетбольный корт, некоторые скамейки уж очень изуродованы. Я хочу обратить внимание на это, потому что парк очень классный и в нем много детей и молодежи. Но из-за того, что там очень все плохо с той же детской зоной, детям негде играть и развлекаться. Вместе мы сможем восстановить такой классный парк на Салтовке!» — написал автор петиции.

Напомним, урбан-парк на Салтовке открыли летом 2021 года. Летом 2022 года по территории парка пришелся «прилет» снарядов российского РСЗО «Град». Тогда пострадали пять человек.

Чтобы петицию об урбан-парке рассмотрело руководство города, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На данный момент осталось 80 дней для сбора.