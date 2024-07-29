Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
Житель Харькова Степан Шкурба зарегистрировал петицию на сайте Харьковского горсовета, чтобы привлечь внимание к состоянию урбан-парка на Салтовке.
Харьковчанин пишет, что урбан-парк на улице Непокоренных (бывшей Героев Труда) постепенно разрушается.
«Хочу обратить внимание власти на то, что молодежный парк на Салтовке уничтожается день за днем. Все футбольные поля, панна, паркур-зона, детская зона, баскетбольный корт, некоторые скамейки уж очень изуродованы. Я хочу обратить внимание на это, потому что парк очень классный и в нем много детей и молодежи. Но из-за того, что там очень все плохо с той же детской зоной, детям негде играть и развлекаться. Вместе мы сможем восстановить такой классный парк на Салтовке!» — написал автор петиции.
Напомним, урбан-парк на Салтовке открыли летом 2021 года. Летом 2022 года по территории парка пришелся «прилет» снарядов российского РСЗО «Град». Тогда пострадали пять человек.
Чтобы петицию об урбан-парке рассмотрело руководство города, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На данный момент осталось 80 дней для сбора.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, петиция, салтовка, урбан-парк;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харькова Степан Шкурба зарегистрировал петицию на сайте Харьковского горсовета, чтобы привлечь внимание к состоянию урбан-парка на Салтовке".