Харків компенсуватиме 70% витрат на закупівлю генераторів для ОСББ (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов анонсував, що з міського бюджету відшкодовуватимуть витрати на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів.

«Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів», – повідомив мер.

Таке рішення ухвалили депутати Харківської міськради під час сесії 30 липня.

«Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання», – зазначив Терехов.

Також таке рішення поширюється на підприємців, які за договором із співвласниками забезпечують належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкових територій, доповнили у Харківській міськраді.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг.