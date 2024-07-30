Харків компенсуватиме 70% витрат на закупівлю генераторів для ОСББ (оновлено)
Мер Харкова Ігор Терехов анонсував, що з міського бюджету відшкодовуватимуть витрати на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів.
«Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів», – повідомив мер.
Таке рішення ухвалили депутати Харківської міськради під час сесії 30 липня.
«Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання», – зазначив Терехов.
Також таке рішення поширюється на підприємців, які за договором із співвласниками забезпечують належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкових територій, доповнили у Харківській міськраді.
Щоб отримати компенсацію, необхідно подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг.
Читайте також: Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генераторы, дома, зима, компенсация, ОСМД, тепло, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків компенсуватиме 70% витрат на закупівлю генераторів для ОСББ (оновлено)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов анонсував, що з міського бюджету відшкодовуватимуть витрати на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів. ".