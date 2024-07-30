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Харків компенсуватиме 70% витрат на закупівлю генераторів для ОСББ (оновлено)

Суспільство 11:53   30.07.2024
Вікторія Яковенко
Харків компенсуватиме 70% витрат на закупівлю генераторів для ОСББ (оновлено) Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов анонсував, що з міського бюджету відшкодовуватимуть витрати на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів. 

«Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів», – повідомив мер.

Таке рішення ухвалили депутати Харківської міськради під час сесії 30 липня.

«Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання», – зазначив Терехов.

Також таке рішення поширюється на підприємців, які за договором із співвласниками забезпечують належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкових територій, доповнили у Харківській міськраді.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов анонсував, що з міського бюджету відшкодовуватимуть витрати на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів. ".