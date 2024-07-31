Свет на Харьковщине 31 июля не будут отключать по графику — облэнерго

Харьковоблэнерго проинформировало, что почасовые отключения в регионе 31 июля не применяют.

«Обращаем ваше внимание на то, что отключения электроэнергии могут быть связаны с плановыми работами, проводимыми в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, а также с аварийными ситуациями», — отметили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Там напомнили, что можно подписаться на уведомления об отключениях по лицевому счету — этот сервис доступен по ссылке.