Свет на Харьковщине 31 июля не будут отключать по графику — облэнерго
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Харьковоблэнерго проинформировало, что почасовые отключения в регионе 31 июля не применяют.
«Обращаем ваше внимание на то, что отключения электроэнергии могут быть связаны с плановыми работами, проводимыми в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, а также с аварийными ситуациями», — отметили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
Там напомнили, что можно подписаться на уведомления об отключениях по лицевому счету — этот сервис доступен по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго проинформировало, что почасовые отключения в регионе 31 июля не применяют".