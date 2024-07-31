Live
  • Ср 31.07.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.03
  • EUR 44.42

Свет на Харьковщине 31 июля не будут отключать по графику — облэнерго

Общество 09:29   31.07.2024
Оксана Горун
Свет на Харьковщине 31 июля не будут отключать по графику — облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Харьковоблэнерго проинформировало, что почасовые отключения в регионе 31 июля не применяют.

«Обращаем ваше внимание на то, что отключения электроэнергии могут быть связаны с плановыми работами, проводимыми в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, а также с аварийными ситуациями», — отметили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Там напомнили, что можно подписаться на уведомления об отключениях по лицевому счету — этот сервис доступен по ссылке.

Читайте также: Харьков не будет зависеть от централизованного энергообеспечения — Терехов

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
30.07.2024, 21:48
Сотрудник ТЦК в Харькове погорел на скидке в известном в городе ресторане
Сотрудник ТЦК в Харькове погорел на скидке в известном в городе ресторане
30.07.2024, 18:41
ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ
ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ
30.07.2024, 21:36
Главные новости Харькова 31 июля: смертельный подрыв, налет «шахедов»
Главные новости Харькова 31 июля: смертельный подрыв, налет «шахедов»
31.07.2024, 10:06
Смертельный подрыв на Харьковщине: мужчина дополз до машины (фото)
Смертельный подрыв на Харьковщине: мужчина дополз до машины (фото)
31.07.2024, 09:59
Большой флаг Украины вернули в Харькове на флагшток (фото)
Большой флаг Украины вернули в Харькове на флагшток (фото)
31.07.2024, 10:16

Новости по теме:

08:41
Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график
11:30
Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда
10:32
Свет не отключат: на Харьковщине отменили графики до 16:00
10:29
В Харькове отменили графики почасовых отключений: как надолго
15:23
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области

Вы читали новость: «Свет на Харьковщине 31 июля не будут отключать по графику — облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 09:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго проинформировало, что почасовые отключения в регионе 31 июля не применяют".