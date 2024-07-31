Світло на Харківщині 31 липня не відключатимуть за графіком – обленерго

Харківобленерго поінформувало, що погодинні відключення у регіоні 31 липня не застосовують.

“Звертаємо вашу увагу на те, що відключення електроенергії можуть бути пов’язані з плановими роботами, які проводяться в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, а також з аварійними ситуаціями”, – зазначили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Там нагадали, що можна підписатися на повідомлення про відключення за особовим рахунком – цей сервіс доступний за посиланням.