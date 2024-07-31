Світло на Харківщині 31 липня не відключатимуть за графіком – обленерго
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Харківобленерго поінформувало, що погодинні відключення у регіоні 31 липня не застосовують.
“Звертаємо вашу увагу на те, що відключення електроенергії можуть бути пов’язані з плановими роботами, які проводяться в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, а також з аварійними ситуаціями”, – зазначили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
Там нагадали, що можна підписатися на повідомлення про відключення за особовим рахунком – цей сервіс доступний за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго поінформувало, що погодинні відключення у регіоні 31 липня не застосовують".