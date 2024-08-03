КАБ ударил по окрестностям Харькова — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 15:00 армия РФ ударила корректируемой авиабомбой в пригороде Харькова.

«В 15:00 оккупанты ударили КАБом по окрестностям г. Харькова. Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, утром по пригороду Харькова ударила российская ракета. Обошлось без пострадавших.