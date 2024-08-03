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КАБ ударил по окрестностям Харькова — Синегубов

Происшествия 15:16   03.08.2024
Оксана Горун
КАБ ударил по окрестностям Харькова — Синегубов Фото: wikipedia.org

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 15:00 армия РФ ударила корректируемой авиабомбой в пригороде Харькова.

«В 15:00 оккупанты ударили КАБом по окрестностям г. Харькова. Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, утром по пригороду Харькова ударила российская ракета. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 15:00 армия РФ ударила корректируемой авиабомбой в пригороде Харькова".