КАБ ударив по околицях Харкова – Синєгубов
Фото: wikipedia.org
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 15:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по передмістю Харкова.
“О 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях м. Харків. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Нагадаємо, вранці по передмістю Харкова вдарила російська ракета. Обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, прилет, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 15:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 15:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по передмістю Харкова".