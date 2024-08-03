КАБ ударив по околицях Харкова – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 15:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по передмістю Харкова.

“О 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях м. Харків. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, вранці по передмістю Харкова вдарила російська ракета. Обійшлося без постраждалих.