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КАБ ударив по околицях Харкова – Синєгубов

Події 15:16   03.08.2024
Оксана Горун
КАБ ударив по околицях Харкова – Синєгубов Фото: wikipedia.org

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 15:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по передмістю Харкова.

О 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях м. Харків. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, вранці по передмістю Харкова вдарила російська ракета. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 15:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по передмістю Харкова".