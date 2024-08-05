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Харьковщину атаковали «шахеды»: Синегубов сообщил о последствиях

Происшествия 08:29   05.08.2024
Оксана Горун
Харьковщину атаковали «шахеды»: Синегубов сообщил о последствиях Фото: Генштаб ВСУ

Ночью в Харьковской области отбивали налет российских БПЛА. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о падении обломков на объекты гражданской инфраструктуры.

«5 августа, 00:49, Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура. 23:57, Богодуховский р-н, Валковская ТГ, с. Ковяги. Попадание обломков БПЛА «Шахед» по гражданской инфраструктуре», — сообщил утром 5 августа Синегубов.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук проинформировал, что враг атаковал Украину 24 «шахедами» ночью. Все 24 сбила ПВО. В том числе — в Харьковской области.

По данным ХОВА, в течение суток по Харьковщине били ракетами, есть погибший.

 Читайте также: Главные новости Харькова 5 августа: ночью над областью сбивали «шахеды»

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Харьковской области отбивали налет российских БПЛА. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о падении обломков на объекты гражданской инфраструктуры".