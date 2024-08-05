Харківщину атакували “шахеди”: Синєгубов повідомив про наслідки

Вночі на Харківщині відбивали наліт російських БПЛА. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про падіння уламків на об’єкти цивільної інфраструктури.

“5 серпня, 00:49, Харківський р-н, Безлюдівська ТГ с. Васищеве. Внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. 23:57 Богодухівський р-н, Валківська ТГ, с. Ков’яги. Влучання уламків БПЛА “Шахед” по цивільній інфраструктурі“, – повідомив вранці 5 серпня Синєгубов.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук поінформував, що ворог атакував Україну 24 “шахедами” вночі. Усі 24 збила ППО. У тому числі – в Харківській області.

За даними ХОВА, протягом доби по Харківщині били ракетами, є загиблий.