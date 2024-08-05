Головні новини Харкова 5 серпня: наслідки атаки “шахедів” та успіх ППО

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

Харківщину атакували “шахеди”: наслідки

“5 серпня, 00:49, Харківський р-н, Безлюдівська ТГ с. Васищеве. Внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. 23:57 Богодухівський р-н, Валківська ТГ, с. Ков’яги. Влучання уламків БПЛА “Шахед” по цивільній інфраструктурі“, – повідомив вранці 5 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук поінформував, що ворог атакував Україну 24 “шахедами” вночі. Усі 24 збила ППО. У тому числі – в Харківській області.

За даними ХОВА, протягом доби по Харківщині били ракетами, є загиблий.

08:13

На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб

“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки – провів дві атаки“, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 5 серпня.

Авіаудари РФ припали по населених пунктах Кругляківка та Лозова.

07:17

Вночі над Харківською областю збивали “шахеди”

Протягом ночі в Харкові та області була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 22:44. А перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про появу в небі України перших російських “шахедів”. Безпілотники залітали до Сумської області. Слідом вони з’явилися на півдні та в центрі. О 23:01 ПС ЗСУ повідомили, що БПЛА летять у бік Харківської області.

Близько опівночі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що безпілотники фіксують над територією області.

Слідом – що “шахеди” вже в районі Харкова.

У місті та передмісті чули роботу ППО та вибухи. Про “прильоти” офіційно не повідомляли.

Рух “шахедів” над територією України продовжувався до ранку. Про безпілотники на кордоні Харківської та Полтавської областей ПС ЗСУ повідомляли ще о 04:28.

А о 04:39 пролунав відбій. Станом на 07:17 тривоги на Харківщині немає.