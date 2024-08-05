Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

Головні новини Харкова 5 серпня: наслідки атаки “шахедів” та успіх ППО

Події 08:33   05.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 5 серпня: наслідки атаки “шахедів” та успіх ППО

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

Харківщину атакували “шахеди”: наслідки

“5 серпня, 00:49, Харківський р-н, Безлюдівська ТГ с. Васищеве. Внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. 23:57 Богодухівський р-н, Валківська ТГ, с. Ков’яги. Влучання уламків БПЛА “Шахед” по цивільній інфраструктурі“, – повідомив вранці 5 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук поінформував, що ворог атакував Україну 24 “шахедами” вночі. Усі 24 збила ППО. У тому числі – в Харківській області.

За даними ХОВА, протягом доби по Харківщині били ракетами, є загиблий.

08:13

На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб

“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки – провів дві атаки“, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 5 серпня.

Авіаудари РФ припали по населених пунктах Кругляківка та Лозова.

07:17

Вночі над Харківською областю збивали “шахеди”

Протягом ночі в Харкові та області була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 22:44. А перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про появу в небі України перших російських “шахедів”. Безпілотники залітали до Сумської області. Слідом вони з’явилися на півдні та в центрі. О 23:01 ПС ЗСУ повідомили, що БПЛА летять у бік Харківської області.

Близько опівночі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що безпілотники фіксують над територією області.

Слідом – що “шахеди” вже в районі Харкова.

У місті та передмісті чули роботу ППО та вибухи. Про “прильоти” офіційно не повідомляли.

Рух “шахедів” над територією України продовжувався до ранку. Про безпілотники на кордоні Харківської та Полтавської областей ПС ЗСУ повідомляли ще о 04:28.

А о 04:39 пролунав відбій. Станом на 07:17 тривоги на Харківщині немає.

Читайте також: Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківщину атакували “шахеди”: Синєгубов повідомив про наслідки
Харківщину атакували “шахеди”: Синєгубов повідомив про наслідки
05.08.2024, 08:29
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
03.08.2024, 21:30
На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб
На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб
05.08.2024, 08:08
ISW щодо ситуації на фронті на Харківщині: підтверджених змін немає
ISW щодо ситуації на фронті на Харківщині: підтверджених змін немає
05.08.2024, 07:31
Головні новини Харкова 5 серпня: наслідки атаки “шахедів” та успіх ППО
Головні новини Харкова 5 серпня: наслідки атаки “шахедів” та успіх ППО
05.08.2024, 08:33
Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії
05.08.2024, 06:00

Новини за темою:

20:44
Головні новини Харкова 3 серпня: удар КАБ, F-16 бачили в харківському небі
22:00
Головні новини Харкова 2.08: удар по автобусу, поранені, загибла в Куп’янську
22:30
Головні новини Харкова 1.08: чи буде диференціація тривог – позиції ОВА та ХМР
22:30
Головні новини Харкова 31.07: хлопчик поранений ударом КАБ, його мати загинула
09:46
89 “шахедів” збили над Україною – Олещук. Фіксували й на Харківщині

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 5 серпня: наслідки атаки “шахедів” та успіх ППО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".