Негода знеструмила майже 5 тис. абонентів на Харківщині: усіх заживили

Енергетики відновили електропостачання для 4800 споживачів на Харківщині, які залишилися без світла через стихію.

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», 4 серпня гроза, шквальний вітер та сильна злива накрили зокрема Малоданилівську та Солоницівську громади.

«Негода розпочалася близько 14:00. Було знеструмлено райони Малої Данилівки, Черкаської Лозової та Сіряків. Після того, як стихія вгамувалася, дві бригади Дергачівського РЕМ оперативно ліквідували її наслідки та вже о 18:48 заживили знеструмлених споживачів», – додали енергетики.

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