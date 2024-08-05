Негода знеструмила майже 5 тис. абонентів на Харківщині: усіх заживили
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики відновили електропостачання для 4800 споживачів на Харківщині, які залишилися без світла через стихію.
Як розповіли в АТ «Харківобленерго», 4 серпня гроза, шквальний вітер та сильна злива накрили зокрема Малоданилівську та Солоницівську громади.
«Негода розпочалася близько 14:00. Було знеструмлено райони Малої Данилівки, Черкаської Лозової та Сіряків. Після того, як стихія вгамувалася, дві бригади Дергачівського РЕМ оперативно ліквідували її наслідки та вже о 18:48 заживили знеструмлених споживачів», – додали енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання для 4800 споживачів на Харківщині, які залишилися без світла через стихію.".