Непогода обесточила почти 5 тыс. абонентов на Харьковщине: всех запитали
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики возобновили электроснабжение для 4800 потребителей на Харьковщине, оставшихся без света из-за стихии.
Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», 4 августа гроза, шквальный ветер и сильный ливень накрыли в частности Малоданиловскую и Солоницевкую громады.
«Непогода началась около 14:00. Были обесточены районы Малой Даниловки, Черкасской Лозовой и Сиряков. После того как стихия утихомирилась, две бригады Дергачевского РЭС оперативно ликвидировали ее последствия и уже в 18:48 запитали обесточенных потребителей», — добавили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение для 4800 потребителей на Харьковщине, оставшихся без света из-за стихии.".