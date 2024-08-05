Непогода обесточила почти 5 тыс. абонентов на Харьковщине: всех запитали

Энергетики возобновили электроснабжение для 4800 потребителей на Харьковщине, оставшихся без света из-за стихии.

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», 4 августа гроза, шквальный ветер и сильный ливень накрыли в частности Малоданиловскую и Солоницевкую громады.

«Непогода началась около 14:00. Были обесточены районы Малой Даниловки, Черкасской Лозовой и Сиряков. После того как стихия утихомирилась, две бригады Дергачевского РЭС оперативно ликвидировали ее последствия и уже в 18:48 запитали обесточенных потребителей», — добавили энергетики.

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