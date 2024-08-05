Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

В селе неподалеку от Харькова восстановили электричество после обстрела

Общество 10:38   05.08.2024
Оксана Горун
В селе неподалеку от Харькова восстановили электричество после обстрела Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Чугуевском районе россияне повредили высоковольтную линию, из-за чего отключились 17 подстанций. Без света остались абоненты в селе Песчаное.

Отключение произошло ночью 4 августа, проинформировала пресс0служба АО «Харьковоблэнерго».

«Как рассказал начальник Чугуевского РЭС Андрей Семенов, из-за боевых действий была повреждена высоковольтная линия вблизи населенного пункта, что привело к отключению 17 подстанций и обесточиванию 171 потребителя», — отметили энергетики.

Восстановительные работы провела бригада Чугуевского РЭС. Утром 5 августа энергетики сообщили, что электроснабжение восстановили.

Читайте также: Харьковщину атаковали «шахеды»: Синегубов сообщил о последствиях

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
05.08.2024, 10:13
Харьковщину атаковали «шахеды»: Синегубов сообщил о последствиях
Харьковщину атаковали «шахеды»: Синегубов сообщил о последствиях
05.08.2024, 08:29
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
04.08.2024, 13:51
Удар по аэродрому «Морозовск» в РФ: в ГУР сообщили детали и показали фото
Удар по аэродрому «Морозовск» в РФ: в ГУР сообщили детали и показали фото
05.08.2024, 10:57
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
03.08.2024, 09:53
Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
05.08.2024, 11:53

Новости по теме:

09:29
Свет на Харьковщине 31 июля не будут отключать по графику — облэнерго
08:41
Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график
11:30
Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда
10:32
Свет не отключат: на Харьковщине отменили графики до 16:00
10:29
В Харькове отменили графики почасовых отключений: как надолго

Вы читали новость: «В селе неподалеку от Харькова восстановили электричество после обстрела»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе россияне повредили высоковольтную линию, из-за чего отключились 17 подстанций. Без света остались абоненты в селе Песчаное".