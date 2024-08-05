В селе неподалеку от Харькова восстановили электричество после обстрела
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
В Чугуевском районе россияне повредили высоковольтную линию, из-за чего отключились 17 подстанций. Без света остались абоненты в селе Песчаное.
Отключение произошло ночью 4 августа, проинформировала пресс0служба АО «Харьковоблэнерго».
«Как рассказал начальник Чугуевского РЭС Андрей Семенов, из-за боевых действий была повреждена высоковольтная линия вблизи населенного пункта, что привело к отключению 17 подстанций и обесточиванию 171 потребителя», — отметили энергетики.
Восстановительные работы провела бригада Чугуевского РЭС. Утром 5 августа энергетики сообщили, что электроснабжение восстановили.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе россияне повредили высоковольтную линию, из-за чего отключились 17 подстанций. Без света остались абоненты в селе Песчаное".