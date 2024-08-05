В селе неподалеку от Харькова восстановили электричество после обстрела

В Чугуевском районе россияне повредили высоковольтную линию, из-за чего отключились 17 подстанций. Без света остались абоненты в селе Песчаное.

Отключение произошло ночью 4 августа, проинформировала пресс0служба АО «Харьковоблэнерго».

«Как рассказал начальник Чугуевского РЭС Андрей Семенов, из-за боевых действий была повреждена высоковольтная линия вблизи населенного пункта, что привело к отключению 17 подстанций и обесточиванию 171 потребителя», — отметили энергетики.

Восстановительные работы провела бригада Чугуевского РЭС. Утром 5 августа энергетики сообщили, что электроснабжение восстановили.