У селі неподалік Харкова відновили електрику після обстрілу
У Чугуївському районі росіяни пошкодили високовольтну лінію, через що відключилися 17 підстанцій. Без світла залишились абоненти у селі Піщане.
Відключення сталося вночі 4 серпня, проінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“Як розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, через бойові дії було пошкоджено високовольтну лінію поблизу населеного пункту, що призвело до відключення 17 підстанцій та знеструмлення 171 споживача”, – зазначили енергетики.
Відновлювальні роботи провела бригада Чугуївського РЕМ. Зранку 5 серпня енергетики повідомили, що електропостачання відновили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі росіяни пошкодили високовольтну лінію, через що відключилися 17 підстанцій. Без світла залишились абоненти у селі Піщане".