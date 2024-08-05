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Наліт “шахедів”: майже половину збили над Харківщиною

Події 10:06   05.08.2024
Оксана Горун
Наліт “шахедів”: майже половину збили над Харківщиною

В ОТУВ “Харків” поінформували: 11 “шахедів” минулої ночі збили в операційній зоні угруповання.

“Підрозділами ПвК “Схід” в операційній зоні ОТУ “Харків” знищено 11 одиниць БпЛА противника типу “Shahed”, – поінформували в ранковому зведенні захисники України.

За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом у нічному нальоті на Україну брали участь 24 ворожі БПЛА. Їх усі збили.

Таким чином, майже половину “шахедів” знищили над Харківською областю.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” поінформували: 11 “шахедів” минулої ночі збили в операційній зоні угруповання".