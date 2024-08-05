Налет «шахедов»: почти половину сбили над Харьковщиной
В ОТГВ «Харьков» проинформировали: 11 «шахедов» минувшей ночью сбили в операционной зоне группировки.
«Подразделениями ВК «Восток» в операционной зоне ОТГ «Харьков» уничтожены 11 единиц БПЛА противника типа «Shahed», — проинформировали в утренней сводке защитники Украины.
По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в целом в ночном налете на Украину участвовали 24 вражеских БПЛА. Их все сбили.
Таким образом, практически половину «шахедов» уничтожили над Харьковской областью.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, олещук, ОТГВ "Харьков", сбили, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» проинформировали: 11 «шахедов» минувшей ночью сбили в операционной зоне группировки".