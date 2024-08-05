Налет «шахедов»: почти половину сбили над Харьковщиной

В ОТГВ «Харьков» проинформировали: 11 «шахедов» минувшей ночью сбили в операционной зоне группировки.

«Подразделениями ВК «Восток» в операционной зоне ОТГ «Харьков» уничтожены 11 единиц БПЛА противника типа «Shahed», — проинформировали в утренней сводке защитники Украины.

По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в целом в ночном налете на Украину участвовали 24 вражеских БПЛА. Их все сбили.

Таким образом, практически половину «шахедов» уничтожили над Харьковской областью.