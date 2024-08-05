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На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб

Події 08:08   05.08.2024
Оксана Горун
На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 5 серпня повідомив про ситуацію на фронті за добу та втрати ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки – провів дві атаки“, – поінформували у зведенні Генштабу на 08:00.

Авіаудари РФ припали по населених пунктах Кругляківка та Лозова.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 124 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.

Читайте також: ISW щодо ситуації на фронті на Харківщині: підтверджених змін немає

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 5 серпня повідомив про ситуацію на фронті за добу та втрати ворога".