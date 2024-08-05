На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб
Генштаб ЗСУ вранці 5 серпня повідомив про ситуацію на фронті за добу та втрати ворога.
“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки – провів дві атаки“, – поінформували у зведенні Генштабу на 08:00.
Авіаудари РФ припали по населених пунктах Кругляківка та Лозова.
Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 124 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.
Читайте також: ISW щодо ситуації на фронті на Харківщині: підтверджених змін немає
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На півночі від Харкова за добу – понад 10 боїв – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 5 серпня повідомив про ситуацію на фронті за добу та втрати ворога".