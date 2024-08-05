На севере от Харькова за сутки — более 10 боев — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 5 августа сообщил о ситуации на фронте за сутки и потерях врага.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около пяти разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки – провел две атаки», — проинформировали в сводке Генштаба на 08:00.

Авиаудары РФ пришлись по населенным пунктам Кругляковка и Лозовая.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 124 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.