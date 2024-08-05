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На севере от Харькова за сутки — более 10 боев — Генштаб

Происшествия 08:08   05.08.2024
Оксана Горун
На севере от Харькова за сутки — более 10 боев — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 5 августа сообщил о ситуации на фронте за сутки и потерях врага.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около пяти разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки – провел две атаки», — проинформировали в сводке Генштаба на 08:00.

Авиаудары РФ пришлись по населенным пунктам Кругляковка и Лозовая.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 124 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 5 августа сообщил о ситуации на фронте за сутки и потерях врага".