Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

Харьковщину атаковали «шахеды»: последствия

«5 августа, 00:49, Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура. 23:57, Богодуховский р-н, Валковская ТГ, с. Ковяги. Попадание обломков БПЛА «Шахед» по гражданской инфраструктуре», — сообщил утром 5 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук проинформировал, что враг атаковал Украину 24 «шахедами» ночью. Все 24 сбила ПВО. В том числе — в Харьковской области.

По данным ХОВА, в течение суток по Харьковщине били ракетами, есть погибший.

08:13

На севере от Харькова за сутки — более 10 боев — Генштаб

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около пяти разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки – провел две атаки», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 5 августа.

Авиаудары РФ пришлись по населенным пунктам Кругляковка и Лозовая.

07:17

Ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды»

В течение ночи в Харькове и области была актуальна воздушная тревога. Ее объявили в 22:44. А перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о появлении в небе Украины первых российских «шахедов». Беспилотники залетали в Сумскую область. Следом они появились на юге и в центре. В 23:01 ВС ВСУ сообщили, что БПЛА летят в сторону Харьковской области.

Около полуночи начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что беспилотники фиксируют над территорией области.

Следом — что «шахеды» уже в районе Харькова.

В городе и пригороде слышали работу ПВО и взрывы. О «прилетах» официально не сообщали.

Движение «шахедов» над территорией Украины продолжалось до утра. О беспилотниках на границе Харьковской и Полтавской областей ВС ВСУ сообщали еще в 04:28.

А в 04:39 прозвучал отбой. По состоянию на 07:17 тревоги в Харьковской области нет.