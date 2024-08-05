Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:33
Харьковщину атаковали «шахеды»: последствия
«5 августа, 00:49, Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура. 23:57, Богодуховский р-н, Валковская ТГ, с. Ковяги. Попадание обломков БПЛА «Шахед» по гражданской инфраструктуре», — сообщил утром 5 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук проинформировал, что враг атаковал Украину 24 «шахедами» ночью. Все 24 сбила ПВО. В том числе — в Харьковской области.
По данным ХОВА, в течение суток по Харьковщине били ракетами, есть погибший.
08:13
На севере от Харькова за сутки — более 10 боев — Генштаб
«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около пяти разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки – провел две атаки», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 5 августа.
Авиаудары РФ пришлись по населенным пунктам Кругляковка и Лозовая.
07:17
Ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды»
В течение ночи в Харькове и области была актуальна воздушная тревога. Ее объявили в 22:44. А перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о появлении в небе Украины первых российских «шахедов». Беспилотники залетали в Сумскую область. Следом они появились на юге и в центре. В 23:01 ВС ВСУ сообщили, что БПЛА летят в сторону Харьковской области.
Около полуночи начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что беспилотники фиксируют над территорией области.
Следом — что «шахеды» уже в районе Харькова.
В городе и пригороде слышали работу ПВО и взрывы. О «прилетах» официально не сообщали.
Движение «шахедов» над территорией Украины продолжалось до утра. О беспилотниках на границе Харьковской и Полтавской областей ВС ВСУ сообщали еще в 04:28.
А в 04:39 прозвучал отбой. По состоянию на 07:17 тревоги в Харьковской области нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, пво, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".