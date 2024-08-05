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Где в течение дня атаковали ВС РФ на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Общество 16:48   05.08.2024
Виктория Яковенко
Где в течение дня атаковали ВС РФ на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении российские войска четырежды пытались штурмовать украинские позиции вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки. Три вражеских атаки воины ВСУ отбили, продолжается один бой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток на Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".