Где в течение дня атаковали ВС РФ на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

С начала суток на Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении российские войска четырежды пытались штурмовать украинские позиции вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки. Три вражеских атаки воины ВСУ отбили, продолжается один бой.