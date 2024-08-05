Де впродовж дня атакували ЗС РФ на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Від початку доби на Харківському напрямку триває одне боєзіткнення біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку російські війська чотири рази намагалися штурмувати українські позиції поблизу Стельмахівки, Берестового та Петропавлівки. Три ворожі атаки воїни ЗСУ відбили, триває бій.