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Де впродовж дня атакували ЗС РФ на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Суспільство 16:48   05.08.2024
Вікторія Яковенко
Де впродовж дня атакували ЗС РФ на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на Харківському напрямку триває одне боєзіткнення біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку російські війська чотири рази намагалися штурмувати українські позиції поблизу Стельмахівки, Берестового та Петропавлівки. Три ворожі атаки воїни ЗСУ відбили, триває бій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку доби на Харківському напрямку триває одне боєзіткнення біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".