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Масштабный пожар на объекте инфраструктуры в Харькове потушили (фото)

Происшествия 21:17   05.08.2024
Елена Нагорная
Масштабный пожар на объекте инфраструктуры в Харькове потушили (фото)

Пожар на одном из предприятий в Немышлянском районе Харькова ликвидировали в 20:32, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как информируют в ведомстве, информация о возгорании поступила в 16:31.

«Горело деревянное обустройство сооружения, которое не эксплуатируется, на площади 600 квадратных метров, а также сухая трава вокруг него на площади 500 квадратных метров… Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ГСЧС.

Ранее в социальных сетях распространили видео пожара, как утверждалось в публикациях, на ТЭЦ-3. Технический директор КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Кауркин сообщил «Суспільне Харків», что на территории одного из объектов инфраструктуры загорелась градирня, которая не эксплуатировалась около 20 лет, ее планировали демонтировать. Кауркин предположил, что деревянная обшивка сооружения пересохла из-за аномальной жары в июле.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 21:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на одном из предприятий в Немышлянском районе Харькова ликвидировали в 20:32, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".