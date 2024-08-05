Масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Харкові загасили (фото)
Пожежу на одному з підприємств у Немишлянському районі Харкова ліквідували о 20:32, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Як інформують у відомстві, інформація про загоряння надійшла о 16:31.
“Горіло дерев’яне облаштування споруди, що не експлуатується, на площі 600 квадратних метрів, а також суха трава навколо неї на площі 500 квадратних метрів… Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється“, – повідомили у ДСНС.
Раніше у соціальних мережах поширили відео пожежі, як стверджувалось у публікаціях, на ТЕЦ-3. Технічний директор КП «Харківські теплові мережі» Євген Кауркін повідомив «Суспільне Харків», що на території одного з об’єктів інфраструктури спалахнула градирня, яка не експлуатувалася близько 20 років, її планували демонтувати. Кауркін припустив, що дерев’яна обшивка споруди пересохла через аномальну спеку в липні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 21:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу на одному з підприємств у Немишлянському районі Харкова ліквідували о 20:32, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.".