Масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Харкові загасили (фото)

Пожежу на одному з підприємств у Немишлянському районі Харкова ліквідували о 20:32, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Як інформують у відомстві, інформація про загоряння надійшла о 16:31.

“Горіло дерев’яне облаштування споруди, що не експлуатується, на площі 600 квадратних метрів, а також суха трава навколо неї на площі 500 квадратних метрів… Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється“, – повідомили у ДСНС.

Раніше у соціальних мережах поширили відео пожежі, як стверджувалось у публікаціях, на ТЕЦ-3. Технічний директор КП «Харківські теплові мережі» Євген Кауркін повідомив «Суспільне Харків», що на території одного з об’єктів інфраструктури спалахнула градирня, яка не експлуатувалася близько 20 років, її планували демонтувати. Кауркін припустив, що дерев’яна обшивка споруди пересохла через аномальну спеку в липні.