Шесть вероятных коллаборантов за неделю на Харьковщине получили подозрения
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов утром 5 августа подбил итоги «ловли коллаборантов» в регионе.
«Шесть коллаборантов за предыдущую неделю, каждому сообщили о подозрении, одна из женщин в розыске. Дела расследуем по процессуальному руководству органов прокуратуры», — сообщил Болвинов.
Среди подозреваемых — «ведущий специалист в отделе торговли», «инспектор-дежурный», «специалисты» по обращениям граждан и по экологии оккупационных администраций из Балаклеи, Купянска и Савинцев. Все они поддержали захват Харьковской области россиянами и пошли к ним на работу.
«Одна из женщин даже выражала благодарность российским военным за то, что они «освободили» часть Чугуевщины. На центральной улице своего села коллаборантка публично заявляла, что ВСУ сами обстреливают свои же территории», — отметил Болвинов.
Читайте также: Экс-заместителю мэра Купянска, работавшему на оккупантов, грозит пожизненное
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, коллаборанты, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шесть вероятных коллаборантов за неделю на Харьковщине получили подозрения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов утром 5 августа подбил итоги «ловли коллаборантов» в регионе".