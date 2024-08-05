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Шесть вероятных коллаборантов за неделю на Харьковщине получили подозрения

Общество 09:46   05.08.2024
Оксана Горун
Шесть вероятных коллаборантов за неделю на Харьковщине получили подозрения Фото: Сергей Болвинов/facebook

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов утром 5 августа подбил итоги «ловли коллаборантов» в регионе.

«Шесть коллаборантов за предыдущую неделю, каждому сообщили о подозрении, одна из женщин в розыске. Дела расследуем по процессуальному руководству органов прокуратуры», — сообщил Болвинов.

Среди подозреваемых — «ведущий специалист в отделе торговли», «инспектор-дежурный», «специалисты» по обращениям граждан и по экологии оккупационных администраций из Балаклеи, Купянска и Савинцев. Все они поддержали захват Харьковской области россиянами и пошли к ним на работу.

«Одна из женщин даже выражала благодарность российским военным за то, что они «освободили» часть Чугуевщины. На центральной улице своего села коллаборантка публично заявляла, что ВСУ сами обстреливают свои же территории», — отметил Болвинов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов утром 5 августа подбил итоги «ловли коллаборантов» в регионе".