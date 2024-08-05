Шість ймовірних колаборантів за тиждень на Харківщині отримали підозри
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов вранці 5 серпня підбив підсумки “лову колаборантів” у регіоні.
“Шестеро колаборантів за попередній тиждень, кожному повідомили про підозру, одна з жінок в розшуку. Справи розслідуємо за процесуального керівництва органів прокуратури”, – повідомив Болвінов.
Серед підозрюваних – “провідний спеціаліст у відділі торгівлі”, “інспектор-черговий”, “спеціалісти” зі звернень громадян та з екології окупаційних адміністрацій з Балаклії, Куп’янська та Савинців. Усі вони підтримали захоплення Харківщини росіянами та пішли до них на роботу.
“Одна з жінок навіть висловлювала подяку російським військовим за те, що вони “звільнили” частину Чугуївщини. На центральній вулиці свого села колаборантка публічно заявляла, що ЗСУ самі обстрілюють свої ж території”, – зазначив Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов вранці 5 серпня підбив підсумки “лову колаборантів” у регіоні".