Шість ймовірних колаборантів за тиждень на Харківщині отримали підозри

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов вранці 5 серпня підбив підсумки “лову колаборантів” у регіоні.

“Шестеро колаборантів за попередній тиждень, кожному повідомили про підозру, одна з жінок в розшуку. Справи розслідуємо за процесуального керівництва органів прокуратури”, – повідомив Болвінов.

Серед підозрюваних – “провідний спеціаліст у відділі торгівлі”, “інспектор-черговий”, “спеціалісти” зі звернень громадян та з екології окупаційних адміністрацій з Балаклії, Куп’янська та Савинців. Усі вони підтримали захоплення Харківщини росіянами та пішли до них на роботу.

“Одна з жінок навіть висловлювала подяку російським військовим за те, що вони “звільнили” частину Чугуївщини. На центральній вулиці свого села колаборантка публічно заявляла, що ЗСУ самі обстрілюють свої ж території”, – зазначив Болвінов.