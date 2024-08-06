Ночные взрывы: ударов по Харькову не было, заявили в ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 августа сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Взрывы ночью обошлись без пострадавших.
«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано. 6 августа, 00:50, Харьковский р-н, с. Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием», — проинформировал о последствиях ночных взрывов Синегубов.
Напомним, взрывы в городе слышали несколько раз — не только в 00:50, но и после часа ночи. Атаку ракетами подтверждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Также в течение суток под обстрелами был Купянский район и селе Одноробовка в Золочевской громаде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 08:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 августа сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Взрывы ночью обошлись без пострадавших".