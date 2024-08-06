Live
  • Вт 06.08.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.15

Ночные взрывы: ударов по Харькову не было, заявили в ХОВА

Происшествия 08:40   06.08.2024
Оксана Горун
Ночные взрывы: ударов по Харькову не было, заявили в ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 августа сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Взрывы ночью обошлись без пострадавших.

«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано. 6 августа, 00:50, Харьковский р-н, с. Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием», — проинформировал о последствиях ночных взрывов Синегубов.

Напомним, взрывы в городе слышали несколько раз — не только в 00:50, но и после часа ночи. Атаку ракетами подтверждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Также в течение суток под обстрелами был Купянский район и селе Одноробовка в Золочевской громаде.

Читайте также: По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»
Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»
06.08.2024, 08:44
Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
05.08.2024, 11:53
По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый
По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый
06.08.2024, 08:04
Фронт на Харьковщине «остановился»: данные ISW
Фронт на Харьковщине «остановился»: данные ISW
06.08.2024, 07:47
Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории
06.08.2024, 06:00
Дети Харьковщины не защищены от гепатита: данные Центра контроля заболеваний
Дети Харьковщины не защищены от гепатита: данные Центра контроля заболеваний
06.08.2024, 09:20

Новости по теме:

08:40
Ночные взрывы: ударов по Харькову не было, заявили в ХОВА
13:59
Ракеты прилетели по транспортному предприятию в Харькове — прокуратура (видео)
12:27
Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие
11:21
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
22:30
Главные новости Харькова 25.07: переименуют станции метро и улицы, убийство

Вы читали новость: «Ночные взрывы: ударов по Харькову не было, заявили в ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 августа сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Взрывы ночью обошлись без пострадавших".