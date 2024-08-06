Ночные взрывы: ударов по Харькову не было, заявили в ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 августа сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Взрывы ночью обошлись без пострадавших.

«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано. 6 августа, 00:50, Харьковский р-н, с. Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием», — проинформировал о последствиях ночных взрывов Синегубов.

Напомним, взрывы в городе слышали несколько раз — не только в 00:50, но и после часа ночи. Атаку ракетами подтверждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Также в течение суток под обстрелами был Купянский район и селе Одноробовка в Золочевской громаде.