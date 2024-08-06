Нічні вибухи: ударів по Харкову не було, заявили у ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 серпня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Вибухи вночі обійшлися без постраждалих.

“За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано. 6 серпня, 00:50, Харківській р-н, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням“, – поінформував про наслідки нічних вибухів Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи в місті чули кілька разів – не лише о 00:50, а й після першої години ночі. Атаку ракетами підтверджував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Також протягом доби під обстрілами був Куп’янський район і село Одноробівка в Золочівській громаді.