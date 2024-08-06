Нічні вибухи: ударів по Харкову не було, заявили у ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 серпня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Вибухи вночі обійшлися без постраждалих.
“За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано. 6 серпня, 00:50, Харківській р-н, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням“, – поінформував про наслідки нічних вибухів Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи в місті чули кілька разів – не лише о 00:50, а й після першої години ночі. Атаку ракетами підтверджував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Також протягом доби під обстрілами був Куп’янський район і село Одноробівка в Золочівській громаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 серпня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Вибухи вночі обійшлися без постраждалих".