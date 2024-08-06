Головні новини Харкова 6 серпня: вибухи, Синєгубов повідомив про “приліт”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:27
Вночі в Харкові було чути вибухи, Синєгубов повідомив про “приліт” у Циркунах
Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили після опівночі – о 00:36. Повітряні сили ЗСУ не коментували її причини. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону бути в укриттях.
А мер Ігор Терехов повідомив, що в місті чути звуки вибухів і це “схоже на приліт”.
Після вибухи в місті чули ще кілька разів – близько 00:50 та після години ночі. Мельник кілька разів повідомляв про пуски ракет.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у Циркунах о 00:50.
“Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. На цю хвилину – інформація про постраждалих не надходила“, – зазначив Синєгубов.
Про наслідки решти вибухів станом на 07:27 даних не було.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, Мельник, новини Харкова, ночь, сінєгубов, терехов, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".