Головні новини Харкова 6 серпня: вибухи, Синєгубов повідомив про “приліт”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:27

Вночі в Харкові було чути вибухи, Синєгубов повідомив про “приліт” у Циркунах

Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили після опівночі – о 00:36. Повітряні сили ЗСУ не коментували її причини. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону бути в укриттях.

А мер Ігор Терехов повідомив, що в місті чути звуки вибухів і це “схоже на приліт”.

Після вибухи в місті чули ще кілька разів – близько 00:50 та після години ночі. Мельник кілька разів повідомляв про пуски ракет.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у Циркунах о 00:50.

“Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. На цю хвилину – інформація про постраждалих не надходила“, – зазначив Синєгубов.

Про наслідки решти вибухів станом на 07:27 даних не було.