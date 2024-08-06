Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»
Фото: Вадим Беликов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:27
Ночью в Харькове были слышны взрывы, Синегубов сообщил про «прилет» в Циркунах
Воздушную тревогу в Харькове и области объявили после полуночи — в 00:36. Воздушные силы ВСУ не комментировали ее причину. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона быть в укрытиях.
А мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны звуки взрывов и это «похоже на прилет».
После взрывы в городе слышали еще несколько раз — около 00:50 и после часа ночи. Мельник несколько раз сообщал о пусках ракет.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в Циркунах в 00:50.
«Поврежден жилой дом, возник пожар. К этой минуте — информация о пострадавших не поступала», — отметил Синегубов.
О последствиях остальных взрывов по состоянию на 07:27 данных не было.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".