Live
  • Вт 06.08.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.15

Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»

Происшествия 07:27   06.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет» Фото: Вадим Беликов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:27

Ночью в Харькове были слышны взрывы, Синегубов сообщил про «прилет» в Циркунах

Воздушную тревогу в Харькове и области объявили после полуночи — в 00:36. Воздушные силы ВСУ не комментировали ее причину. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона быть в укрытиях.

А мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны звуки взрывов и это «похоже на прилет».

После взрывы в городе слышали еще несколько раз — около 00:50 и после часа ночи. Мельник несколько раз сообщал о пусках ракет.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в Циркунах в 00:50.

«Поврежден жилой дом, возник пожар. К этой минуте — информация о пострадавших не поступала», — отметил Синегубов.

О последствиях остальных взрывов по состоянию на 07:27 данных не было.

Читайте также: Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
05.08.2024, 11:53
Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»
Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»
06.08.2024, 07:27
Замглавы ХОВА Синегубова Харнам уволился по собственному желанию
Замглавы ХОВА Синегубова Харнам уволился по собственному желанию
05.08.2024, 17:10
Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории
06.08.2024, 06:00
Масштабный пожар на объекте инфраструктуры в Харькове потушили (фото)
Масштабный пожар на объекте инфраструктуры в Харькове потушили (фото)
05.08.2024, 21:17
Фронт на Харьковщине «остановился»: данные ISW
Фронт на Харьковщине «остановился»: данные ISW
06.08.2024, 07:47

Новости по теме:

13:59
Ракеты прилетели по транспортному предприятию в Харькове — прокуратура (видео)
12:27
Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие
11:21
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
22:30
Главные новости Харькова 25.07: переименуют станции метро и улицы, убийство
18:56
В Лозовой уже трое погибших, в Холодногорском районе Харькова — девять раненых

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 6 августа: взрывы, Синегубов сообщил про «прилет»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".