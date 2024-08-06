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12 боевых столкновений за сутки: Генштаб о боях на Харьковщине

Происшествия 08:15   06.08.2024
Оксана Горун
12 боевых столкновений за сутки: Генштаб о боях на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 августа проинформировал, что бои продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестово и Стельмаховки», — сообщил Генштаб.

Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Волчанские Хутора, Диброва, Петропавловка, Сеньково, Кругляковка.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 133 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 августа проинформировал, что бои продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях".