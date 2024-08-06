12 боевых столкновений за сутки: Генштаб о боях на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 августа проинформировал, что бои продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестово и Стельмаховки», — сообщил Генштаб.

Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Волчанские Хутора, Диброва, Петропавловка, Сеньково, Кругляковка.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 133 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.