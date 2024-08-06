12 боевых столкновений за сутки: Генштаб о боях на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 августа проинформировал, что бои продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях.
«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестово и Стельмаховки», — сообщил Генштаб.
Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Волчанские Хутора, Диброва, Петропавловка, Сеньково, Кругляковка.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 133 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 августа проинформировал, что бои продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях".