12 бойових зіткнень за добу: Генштаб про бої на Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 серпня поінформував, що бої продовжуються на Харківському та Куп’янському напрямках.

“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки“, – повідомив Генштаб.

Авіаудари припали по населених пунктах: Вовчанські Хутори, Діброва, Петропавлівка, Сенькове, Кругляківка.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 133 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.