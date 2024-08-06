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12 бойових зіткнень за добу: Генштаб про бої на Харківщині

Події 08:15   06.08.2024
Оксана Горун
12 бойових зіткнень за добу: Генштаб про бої на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 серпня поінформував, що бої продовжуються на Харківському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.  На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки“, – повідомив Генштаб.

Авіаудари припали по населених пунктах: Вовчанські Хутори, Діброва, Петропавлівка, Сенькове, Кругляківка.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 133 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 серпня поінформував, що бої продовжуються на Харківському та Куп’янському напрямках".