Число пострадавших в результате обстрела Харькова может возрасти – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов не исключает, что количество пострадавших из-за удара РФ по Харькову утром 6 августа может возрасти.

«Как обычно показывает практика, когда обходим все помещения еще обнаруживаем пострадавших. Кроме этого, люди не могут сразу идентифицировать, что у них есть травмы от взрывной волны – сотрясение мозга и т.д. Обычно за сутки количество пострадавших увеличивается. К счастью, пострадавшие – не тяжелые, однако люди должны получить медицинскую помощь, потому что последствия могут быть серьезными. Когда мы даже говорим об острой реакции на стресс, последствия могут быть инсульт, инфаркт», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что сейчас известно о 8 пострадавших — 69-летняя и 36-летняя женщины, а также восьмимесячный мальчик получили острую реакцию на стресс. Еще четыре женщины в возрасте 50, 44, 70, 30 лет и 35-летний мужчина получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь.

«Повреждена гражданская инфраструктура — здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания. В жилых многоэтажках выбиты окна. Также повреждения получили более 25 автомобилей», — добавили правоохранители.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о завалах, под которыми могут находиться пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие. РФ ударила «Искандером», сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Известно о 8 пострадавших, среди них — восьмимесячный ребенок, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.