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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова може зрости – Синєгубов

Суспільство 14:10   06.08.2024
Вікторія Яковенко
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова може зрости – Синєгубов скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов не виключає, що кількість постраждалих через удар РФ по Харкову вранці 6 серпня, може зрости.

«Як зазвичай, показує практика, коли обходимо всі приміщення ще виявляємо постраждалих. Крім цього, люди не можуть одразу ідентифікувати, що в них є травми від вибухової хвилі – струс мозку тощо. Зазвичай впродовж доби кількість постраждалих збільшується. На щастя, постраждалі – не важкі, однак люди мають отримати медичну допомогу, бо наслідки можуть бути серйозні. Коли ми навіть говоримо про гостру реакцію на стрес, то наслідки можуть бути інсульт, інфаркт», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що наразі відомо про 8 постраждалих – 69-річна і 36-річна жінки, а також восьмимісячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще чотири жінки віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік отримали поранення, наразі їм надається медична допомога.

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру — будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілей», – додали правоохоронці.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток. РФ вдарила “Іскандером”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Відомо про 8 постраждалих, серед них – восьмимісячна дитина, поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов не виключає, що кількість постраждалих через удар РФ по Харкову вранці 6 серпня, може зрости.".