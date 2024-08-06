Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова може зрости – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов не виключає, що кількість постраждалих через удар РФ по Харкову вранці 6 серпня, може зрости.

«Як зазвичай, показує практика, коли обходимо всі приміщення ще виявляємо постраждалих. Крім цього, люди не можуть одразу ідентифікувати, що в них є травми від вибухової хвилі – струс мозку тощо. Зазвичай впродовж доби кількість постраждалих збільшується. На щастя, постраждалі – не важкі, однак люди мають отримати медичну допомогу, бо наслідки можуть бути серйозні. Коли ми навіть говоримо про гостру реакцію на стрес, то наслідки можуть бути інсульт, інфаркт», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що наразі відомо про 8 постраждалих – 69-річна і 36-річна жінки, а також восьмимісячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще чотири жінки віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік отримали поранення, наразі їм надається медична допомога.

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру — будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілей», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток. РФ вдарила “Іскандером”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Відомо про 8 постраждалих, серед них – восьмимісячна дитина, поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.