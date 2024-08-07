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Еще на два дня продлили подачу воды по графику в части Харькова

Общество 18:07   07.08.2024
Елена Нагорная
Еще на два дня продлили подачу воды по графику в части Харькова

Полноценное водоснабжение ряда микрорайонов и улиц Харькова планировали возобновить 7 августа, однако профилактику на канализационных сетях продлили на два дня.

В связи с этим до 9 августа с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 будут подавать воду жителям микрорайонов «Горизонт-1» и «Горизонт-2», микрорайона Солнечный, ул. 92-й бригады (ул. Грицевца), ул. Роганской, ул. Михаила Комарова (ул. Тархова), поселка Докучаева, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Указанные выше микрорайоны и улицы получают воду по графику с 31 июля. С 7 августа к ним присоединились жители ул. Благодатной, ул. Медицинской, ул. Амосова, ул. Солнечной, ул. Единства, ул. Велозаводской и Салтовского шоссе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полноценное водоснабжение ряда микрорайонов и улиц Харькова планировали возобновить 7 августа, однако профилактику на канализационных сетях продлили на два дня.".