Ще на два дні продовжили подачу води за графіком у частині Харкова

Повноцінне водопостачання низки мікрорайонів та вулиць Харкова планували відновити 7 серпня, проте профілактику на каналізаційних мережах продовжили на два дні.

У зв’язку з цим до 9 серпня з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 подаватимуть воду мешканцям мікрорайонів «Горизонт-1» і «Горизонт-2», мікрорайону Сонячний, вул. 92-ї бригади (вул. Грицевця), вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Михайла Комарова (вул. Тархова), селища Докучаєва, повідомили у КП “Харківводоканал”.

Вказані вище мікрорайони та вулиці отримують воду за графіком з 31 липня. З 7 серпня до них приєдналися мешканці вул. Благодатної, вул. Медичної, вул. Амосова, вул. Сонячної, вул. Єдності, вул. Велозаводської та Салтівського шосе.