Ще на два дні продовжили подачу води за графіком у частині Харкова
Повноцінне водопостачання низки мікрорайонів та вулиць Харкова планували відновити 7 серпня, проте профілактику на каналізаційних мережах продовжили на два дні.
У зв’язку з цим до 9 серпня з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 подаватимуть воду мешканцям мікрорайонів «Горизонт-1» і «Горизонт-2», мікрорайону Сонячний, вул. 92-ї бригади (вул. Грицевця), вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Михайла Комарова (вул. Тархова), селища Докучаєва, повідомили у КП “Харківводоканал”.
Вказані вище мікрорайони та вулиці отримують воду за графіком з 31 липня. З 7 серпня до них приєдналися мешканці вул. Благодатної, вул. Медичної, вул. Амосова, вул. Сонячної, вул. Єдності, вул. Велозаводської та Салтівського шосе.
Читайте також: Воду в частині Харкова подаватимуть за графіком: подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковводоканал», нет воды, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ще на два дні продовжили подачу води за графіком у частині Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 18:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повноцінне водопостачання низки мікрорайонів та вулиць Харкова планували відновити 7 серпня, проте профілактику на каналізаційних мережах продовжили на два дні.".