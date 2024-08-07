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На Харьковщине ПВО пограничников уничтожила ударный дрон РФ (видео)

Общество 13:18   07.08.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине ПВО пограничников уничтожила ударный дрон РФ (видео) скриншот

Бойцы бригады «Гарт» сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении.

«На днях расчет ПВО бригады «Гарт» уничтожил вражеский боеприпас «Ланцет» на Волчанском направлении. Наши бойцы из зенитной установки поразили БпЛА оккупантов при попытке преодолеть линию столкновения. Сбитый дрон упал на землю и выгорел дотла», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Гарт» сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении.".