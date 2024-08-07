На Харьковщине ПВО пограничников уничтожила ударный дрон РФ (видео)

Бойцы бригады «Гарт» сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении.

«На днях расчет ПВО бригады «Гарт» уничтожил вражеский боеприпас «Ланцет» на Волчанском направлении. Наши бойцы из зенитной установки поразили БпЛА оккупантов при попытке преодолеть линию столкновения. Сбитый дрон упал на землю и выгорел дотла», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ