На Харьковщине ПВО пограничников уничтожила ударный дрон РФ (видео)
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Бойцы бригады «Гарт» сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении.
«На днях расчет ПВО бригады «Гарт» уничтожил вражеский боеприпас «Ланцет» на Волчанском направлении. Наши бойцы из зенитной установки поразили БпЛА оккупантов при попытке преодолеть линию столкновения. Сбитый дрон упал на землю и выгорел дотла», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрон, ланцет, пво, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Гарт» сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении.".