На Харківщині ППО прикордонників знищила ударний дрон РФ (відео)

Бійці бригади «Гарт» збили ударний дрон окупантів на Вовчанському напрямку.

«Днями розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет» на Вовчанському напрямку. Наші бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ