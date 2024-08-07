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На Харківщині ППО прикордонників знищила ударний дрон РФ (відео)

Суспільство 13:18   07.08.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині ППО прикордонників знищила ударний дрон РФ (відео) скриншот

Бійці бригади «Гарт» збили ударний дрон окупантів на Вовчанському напрямку.

«Днями розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет» на Вовчанському напрямку. Наші бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ

Читайте також: Два російських дрони «Ланцет» знищили прикордонники на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Гарт» збили ударний дрон окупантів на Вовчанському напрямку.".