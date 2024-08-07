На Харківщині ППО прикордонників знищила ударний дрон РФ (відео)
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Бійці бригади «Гарт» збили ударний дрон окупантів на Вовчанському напрямку.
«Днями розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет» на Вовчанському напрямку. Наші бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, дрон, ланцет, пво, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Гарт» збили ударний дрон окупантів на Вовчанському напрямку.".