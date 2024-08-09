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В Харькове без осадков, в области может дождить: прогноз погоды на 10 августа

Общество 18:11   09.08.2024
Елена Нагорная
В Харькове без осадков, в области может дождить: прогноз погоды на 10 августа Фото: Василий Голосный

В субботу, 10 августа, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 10 августа, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.".