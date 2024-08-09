В Харькове без осадков, в области может дождить: прогноз погоды на 10 августа
Фото: Василий Голосный
В субботу, 10 августа, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 24 — 29.
Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 10 августа, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.".