В Харькове без осадков, в области может дождить: прогноз погоды на 10 августа

В субботу, 10 августа, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.