У Харкові без опадів, в області може дощити: прогноз погоди на 10 серпня

У суботу, 10 серпня, у Харкові опади не прогнозують, а от по області вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 26 – 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.