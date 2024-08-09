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У Харкові без опадів, в області може дощити: прогноз погоди на 10 серпня

Погода 18:11   09.08.2024
Олена Нагорна
У Харкові без опадів, в області може дощити: прогноз погоди на 10 серпня Фото: Василь Голосний

У суботу, 10 серпня, у Харкові опади не прогнозують, а от по області вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 26 – 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 18:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 10 серпня, у Харкові опади не прогнозують, а от по області вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою.".