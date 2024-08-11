Августовские дожди не прекратили засуху на Харьковщине — Гидрометцентр

От 5% до 50% от нормы осадков (1-7 мм) выпало в первой декаде августа на большей части территории Харьковской области.

В то же время в юго-западных, юго-восточных и северо-западных районах области обильные дожди были. Там выпало 12-17 мм осадков, что составляет от 105% до 120% от нормы, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В большинстве районов в метровом слое почвы под поздними культурами, в частности под подсолнечником, запасы влаги были почти исчерпаны. Засуха продолжалась, распространялась и углублялась, охватив всю область. Дожди, прошедшие в отдельных районах, существенно не повлияли на пополнение влагозапасов в почве.