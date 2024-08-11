Августовские дожди не прекратили засуху на Харьковщине — Гидрометцентр
Фото: tava-agro.com.ua
От 5% до 50% от нормы осадков (1-7 мм) выпало в первой декаде августа на большей части территории Харьковской области.
В то же время в юго-западных, юго-восточных и северо-западных районах области обильные дожди были. Там выпало 12-17 мм осадков, что составляет от 105% до 120% от нормы, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
В большинстве районов в метровом слое почвы под поздними культурами, в частности под подсолнечником, запасы влаги были почти исчерпаны. Засуха продолжалась, распространялась и углублялась, охватив всю область. Дожди, прошедшие в отдельных районах, существенно не повлияли на пополнение влагозапасов в почве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дожди, засуха, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 15:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От 5% до 50% от нормы осадков (1-7 мм) выпало в первой декаде августа на большей части территории Харьковской области.".