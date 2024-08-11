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Серпневі дощі не припинили посуху на Харківщині – Гідрометцентр

Суспільство 15:40   11.08.2024
Олена Нагорна
Серпневі дощі не припинили посуху на Харківщині – Гідрометцентр

Від 5% до 50% від норми опадів (1-7 мм) випало у першій декаді серпня на більшій частині території Харківської області.

Водночас у південно-західних, південно-східних та північно-західних районах області рясні дощі були. Там випало 12-17 мм опадів, що становить від 105% до 120% від норми, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

У більшості районів у метровому шарі ґрунту під пізніми культурами, зокрема під соняшником, запаси вологи були майже вичерпані. Посуха тривала, поширювалася і поглиблювалася, охопивши всю область. Дощі, що пройшли в окремих районах, суттєво не вплинули на поповнення вологозапасів у ґрунті.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 5% до 50% від норми опадів (1-7 мм) випало у першій декаді серпня на більшій частині території Харківської області.".