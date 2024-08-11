Серпневі дощі не припинили посуху на Харківщині – Гідрометцентр
Від 5% до 50% від норми опадів (1-7 мм) випало у першій декаді серпня на більшій частині території Харківської області.
Водночас у південно-західних, південно-східних та північно-західних районах області рясні дощі були. Там випало 12-17 мм опадів, що становить від 105% до 120% від норми, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
У більшості районів у метровому шарі ґрунту під пізніми культурами, зокрема під соняшником, запаси вологи були майже вичерпані. Посуха тривала, поширювалася і поглиблювалася, охопивши всю область. Дощі, що пройшли в окремих районах, суттєво не вплинули на поповнення вологозапасів у ґрунті.
Читайте також: Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дожди, засуха, погода, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Серпневі дощі не припинили посуху на Харківщині – Гідрометцентр»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 15:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 5% до 50% від норми опадів (1-7 мм) випало у першій декаді серпня на більшій частині території Харківської області.".