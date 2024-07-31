Live
  • Ср 31.07.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.03
  • EUR 44.42

Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики

Суспільство 15:52   31.07.2024
Вікторія Яковенко
Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

З 1 по 5 серпня на Харківщині зберігатиметься бездощова погода. У зв’язку з цим на річках суббасейну Сіверського Дінця у цей період очікується подальший спад рівнів води на 5-10 см.

Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про стихійні гідрологічні явища ІІІ рівня небезпечності.

За даними синоптиків, рівні води у річці Сіверський Донець на ділянці Зміїв-Яремівка та на річці Уди біля селища Пересічне можуть наблизитись до мінімальних багаторічних позначок за серпень.

«За даними каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, на річці Сіверський Донець біля міста Зміїв буде утримуватися величина початкового рівня води стихійного гідрологічного явища», – додали синоптики.

Читайте також: Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боргів за комуналку
Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боргів за комуналку
31.07.2024, 16:15
Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики
Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики
31.07.2024, 15:52
Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби
Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби
31.07.2024, 15:21
Погорів на знижці в ресторані: працівника ТЦК відсторонили від обов’язків
Погорів на знижці в ресторані: працівника ТЦК відсторонили від обов’язків
31.07.2024, 14:42
Підпали авто військових на Харківщині: учасники схем – діти від 12 років – ОВА
Підпали авто військових на Харківщині: учасники схем – діти від 12 років – ОВА
31.07.2024, 14:08
Удар КАБ по Куп’янщині: Синєгубов повідомив про стан пораненої дитини (фото)
Удар КАБ по Куп’янщині: Синєгубов повідомив про стан пораненої дитини (фото)
31.07.2024, 13:32

Новини за темою:

19:25
Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)
11:58
У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня
11:23
У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
20:02
Річки на Харківщині обміліли, рівень води продовжить падати – попередження
12:20
У річці на Харківщині не рекомендують купатися: у воді знайшли сальмонелу

Ви читали новину: «Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 по 5 серпня на Харківщині зберігатиметься бездощова погода. У зв’язку з цим на річках суббасейну Сіверського Дінця у цей період очікується подальший спад рівнів води на 5-10 см.".