Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики

З 1 по 5 серпня на Харківщині зберігатиметься бездощова погода. У зв’язку з цим на річках суббасейну Сіверського Дінця у цей період очікується подальший спад рівнів води на 5-10 см.

Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про стихійні гідрологічні явища ІІІ рівня небезпечності.

За даними синоптиків, рівні води у річці Сіверський Донець на ділянці Зміїв-Яремівка та на річці Уди біля селища Пересічне можуть наблизитись до мінімальних багаторічних позначок за серпень.

«За даними каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, на річці Сіверський Донець біля міста Зміїв буде утримуватися величина початкового рівня води стихійного гідрологічного явища», – додали синоптики.