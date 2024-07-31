Неделя на Харьковщине будет без осадков: в реках падает уровень воды

С 1 по 5 августа в Харьковской области будет сохраняться погода без осадков. В связи с этим на реках суббассейна Северского Донца в этот период ожидается дальнейший спад уровней воды на 5-10 см.

Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение о стихийных гидрологических явлениях ІІІ уровня опасности.

По данным синоптиков, уровни воды в реке Северский Донец на участке Змиев-Яремовка и на реке Уды возле поселка Пересечное могут приблизиться к минимальным многолетним отметкам за август.

«По данным каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, на реке Северский Донец возле города Змиев будет содержаться величина начального уровня воды стихийного гидрологического явления», — добавили синоптики.