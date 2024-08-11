«Завораживают красотой»: в харьковском экопарке показали оленей (видео)

Как смакуют травкой и гуляют по загону в Парке камней величественные олени, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.

«У нас живет одна из крупнейших в стране популяций этих замечательных животных, которые завораживают своей грацией и красотой», — пишет пресс-служба в Facebook.

Напомним, что Парк камней начали создавать в экопарке еще до полномасштабной войны и продолжили работы в 2023-м. Камни, символизирующие связь поколений, завозили из разных регионов Украины.

Видео: Facebook экопарка