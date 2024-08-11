«Завораживают красотой»: в харьковском экопарке показали оленей (видео)
Как смакуют травкой и гуляют по загону в Парке камней величественные олени, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.
«У нас живет одна из крупнейших в стране популяций этих замечательных животных, которые завораживают своей грацией и красотой», — пишет пресс-служба в Facebook.
Напомним, что Парк камней начали создавать в экопарке еще до полномасштабной войны и продолжили работы в 2023-м. Камни, символизирующие связь поколений, завозили из разных регионов Украины.
Видео: Facebook экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: олени, Харьков, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 18:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как смакуют травкой и гуляют по загону в Парке камней величественные олени, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.".